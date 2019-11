Schuttevaer Premium Veer Brakel-Herwijnen een week uit de vaart Facebook

GORINCHEM 19 november 2019, 13:52

De pont Brakel-Herwijnen op de Waal is de komende week uit de vaart. Maandag 25 november vertrekt het veer Brakel II van veerbedrijf Riveer naar Damen in Gorinchem. Daar gaat de dubbelkleps veerpont het dok in voor de verplichte vijfjaarlijkse CvO-keuring.