Opnieuw incident met cruiseschip in Venetië (+ video)

Twitter

VENETIË 09 juli 2019, 15:44

Een nieuw incident met een cruiseschip in Venetië heeft de roep om deze ‘wolkenkrabbers van de zee’ uit de stad te weren verder aangewakkerd. Zondag 7 juli raakte de onder Italiaanse vlag varende Costa Deliziosa in moeilijkheden toen ze via de doorvaart langs de historische binnenstad voer. Op videobeelden die van de kant gemaakt zijn is te zien dat het 294 meter lange schip in een heftige bui rakelings langs een kade vaart en maar net een luxe motorjacht kan ontwijken.