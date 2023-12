Onestopshop MAC² en AQ: ontgassing en cleaning op één locatie in Antwerpen

MAC² is sinds 2001 (toen nog onder de naam Marpobel) de grootste havenontvangstinstallatie in de haven van Antwerpen. ‘Naast verwerking en olie-recyclage van diverse zee- en binnenvaart afvalstromen stellen we onze 1500 meter kades ter beschikking voor diverse service diensten, zoals reinigen van tanks en ruimen, opstomen, maar ook ship-ship en ship-truck overslagen’, licht Hans Aanen, sales manager & operational manager cleaning toe.

Ontgassen en stikstoffen

AQ startte in 2011 met het ontgassen van schepen, vooral binnenvaartschepen, en heeft daarvoor een drietal technieken ter beschikking. ‘In eerste instantie proberen we altijd om gebruik te maken van de cryogene techniek, die als meest groene technologie beschouwd wordt’, vertelt Kris Verboven, managing director van het bedrijf.

Beide bedrijven werken al geruime tijd samen. Op het moment dat MAC² een verzoek krijgt voor het ontgassen van een binnenvaartschip, schakelt het AQ in. Dat bedrijf komt dan met mobiele installaties naar MAC² en vertrekt na gedane werkzaamheden.

Ontgassingsspecialist AQ en haven ontvangst installatie MAC² gaan nu een stap verder in dit partnerschap: voortaan blijven de installaties op de locatie staan en zal AQ permanent aanwezig zijn op het terrein van MAC² in het 4e havendok in Antwerpen waardoor de schepen nog sneller bediend kunnen worden. Hiermee ontstaat de eerste op ontgassing van de binnenvaart toegespitste locatie in de Antwerpse haven, ruim 6 maanden voor het verbod op varend ontgassen ingaat.

Vraag in Nederland

Voor AQ is het partnerschap met MAC² niet de enige ingrijpende verandering in het bedrijf dat naast ontgassen ook nog purging/stikstofactiviteiten uitvoert bij onder andere binnenvaartschepen. Het bedrijf breidt haar ontgassingsactiviteiten dit jaar nog uit naar de haven van Rotterdam en in 2024 waagt het zelfs de overstap naar Houston, in de VS. ‘We hebben in 2023 firma MarTest Cambrian overgenomen dat vestigingen heeft in de haven van Antwerpen en Houston’, verklaart Verboven.

De overname komt niet uit de lucht vallen. Verboven ziet volop kansen in Nederland waar varend ontgassen per 1 juli 2024 verboden wordt. ‘We merken bij binnenvaartschippers dat er behoorlijk wat ongerustheid is of er wel voldoende ontgassingsinstallaties beschikbaar zijn in het ARA gebied’. Deze ongerustheid wil het bedrijf weg nemen. ‘Ook de Rotterdamse vestiging zal voorzien worden van de drie verschillende technieken’, benadrukt Verboven.

One-stop-shop

Terwijl Nederland volgend jaar volgt, is varend ontgassen in België al langer niet toegestaan wegens de overlast op de omgeving. Volgens Hans Aanen speelt duurzaam ondernemen ook onder binnenvaartschippers een steeds grotere rol. ‘We merken dat bijvoorbeeld in de vraag naar de meest ecologische ontgassingstechnieken.’

Aanen geeft aan dat ook MAC² de vruchten plukt van het nieuwe partnerschap. ‘Doordat AQ permanent met een team aanwezig is aan onze kade en ook de installaties hier blijven staan, kunnen de schepen sneller en kosten-efficiënter geholpen worden. De transportkosten vallen immers weg. Dit en het feit dat binnenvaartschepen voor een nog breder pallet aan diensten bij ons terecht kunnen, verbetert onze concurrentiepositie.’