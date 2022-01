Intensief jaar voor Koedood bekroond Facebook

Twitter

Email HENDRIK-IDO-AMBACHT 03 januari 2022, 12:00

Motorfabrikant Koedood. Tot enkele jaren terug was die benaming ondenkbaar. Maar nu is ze een feit. In zijn productiehal bouwt het oorspronkelijke scheepsmotorenbedrijf uit Hendrik-Ido-Ambacht CCR2-scheepsdiesels van Mitsubishi om naar zijn eigen Fase V- en IMO Tier III-gecertificeerde KEES-motoren. Onder zijn eigen vertrouwde bedrijfsnaam, ook na de overname.

BRANDSTORY

1 / 1 Algemeen directeur Erik van Nieuwenhuizen en sales manager Wim Boom bij een KEES-motor. (Foto's Koedood Marine Group) Algemeen directeur Erik van Nieuwenhuizen en sales manager Wim Boom bij een KEES-motor. (Foto's Koedood Marine Group)

(Dick Den Braber)