Schone Mitsubishi krijgt Hollandse naam

HELMOND 03 juli 2021, 15:00

Koedood Marine brengt zijn Stage V-gecertificeerde Mitsubishi MPTK/MPTAW motoren binnenkort op de markt onder de naam KEES (Koedood Emission Engine Systems). De met steun van Mitsubishi in gang gezette Stage V-certificering wordt in principe in juli afgerond.