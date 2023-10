Als het werkt: SS Baychimo

Dan werkt het zo

Door de klimaatverandering wordt het gemakkelijker om de Noordwestelijke Doorvaart (de vaart boven Canada langs) te volbrengen. Dit was in vroeger eeuwen wel andere koek. In 1610 werd Henry Hudson erop uitgestuurd om te kijken of hier iets te bereiken viel, maar veel verder dan de Hudson Bay kwam hij niet. Later, met stoomkracht en een ijsversterkte romp, werd deze doorvaart meer bereikbaar, maar een pretje werd het nooit.