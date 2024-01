Pont tussen Amsterdam CS en Buiksloterweg vaart weer

De pont tussen Amsterdam Centraal Station en Buiksloterweg in Amsterdam-Noord gaat donderdag vanaf 16.00 uur weer varen. Een woordvoerder van het GVB laat weten dat de ponten weer veilig kunnen aanmeren. Woensdag werd nog gedacht dat de veelgebruikte pontverbinding twee of drie dagen uit de running zou zijn door een beschadigd aanlandingsplatform.

Woensdag braken de kettingen van de ponton dat aan de wal vastzit af. De aanlanding was zo beschadigd dat aanmeren niet meer veilig was: een deel van het platform was naar beneden gezakt. Inmiddels is dat weer gerepareerd, aldus het GVB.