‘Piraten kapen koopvaardijschip bij kust Somalië’

De bemanning zou zich in het vooronder van het schip hebben verschanst. Volgens het Britse maritieme beveiligingsbedrijf Ambrey gaat het om een onder Liberiaanse vlag varend vrachtschip, dat onderweg was naar Bahrein.

Half december werd in de Arabische Zee nog de Bulgaarse bulkcarrier Ruen (42.300 dwt) van NaviBulgar gekaapt. Dat gebeurde 380 mijl ten oosten van het Somalische eiland Socotra.

EU-missie Atalanta

De kust voor het Afrikaanse land Somalië was een paar jaar geleden een hotspot voor piratenaanvallen. Mede dankzij de EU-missie Atalanta, die sinds 2008 praterij in die contreien bestrijdt, zijn de aanvallen er aanzienlijk afgenomen. Volgens het IMB Piracy Reporting Center was er op 14 december een kaping van een vrachtschip dat naar Somalië werd gevaren.

Somalië ligt in de Hoorn van Afrika, aan de andere kant van de Golf van Aden, tegenover Jemen. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza hebben de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen herhaaldelijk schepen in de Rode Zee aangevallen om te voorkomen dat ze doorvaren naar Israël. De Rode Zee wordt beschouwd als een van de belangrijkste scheepvaartroutes voor de wereldhandel, omdat die via het Suezkanaal in Egypte de Middellandse Zee met de Indische Oceaan verbindt.​