Rederij Hapag-Lloyd laat schepen de Rode Zee voorlopig mijden

Hapag-Lloyd besloot vorige week al dat zijn schepen de dagen daarop nog om zouden blijven varen via Kaap de Goede Hoop, ondanks de komst van een internationale coalitie om schepen tegen aanvallen te beschermen. Nu heeft het concern een besluit genomen voor de komende dagen. Volgende week wil de onderneming opnieuw beslissen wat de verstandigste vaarweg is tussen Europa en Azië.

Het gaat om een van de drukst bevaren vaarroutes ter wereld. Het gebeurde de laatste tijd regelmatig dat Houthi-rebellen er vrachtschepen aanvielen als vergelding voor bombardementen van Israël in de Gazastrook. Vandaar dat veel schepen de laatste weken om Afrika heen zijn gevaren in plaats van door de Rode Zee en het Suezkanaal.

Extra vaartijd

In de Rotterdamse haven is het omvaren van de schepen ook te merken, er vond daardoor in december wat minder overslag plaats. Omvaren betekent voor schepen uit Azië namelijk een extra vaartijd van ten minste acht dagen. Het bijkomende gevolg is dat er in januari juist wat meer schepen in Rotterdam worden verwacht.

Concurrent Maersk koos er vorige week wel voor om de route door de Rode Zee te hervatten. Het Deense scheepvaartconcern kwam daar afgelopen weekend evenwel op terug nadat er opnieuw een schip werd aangevallen door Houthi-rebellen. Maersk zei toen de doorvoer via de Rode Zee weer even op pauze te zetten.