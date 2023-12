Maersk laat bijna alle schepen weer via Rode Zee varen

De Deense rederij Maersk laat bijna al zijn schepen die goederen vervoeren tussen Azië en Europa weer door het Suezkanaal varen. Slechts een handjevol schepen wordt omgeleid via Kaap de Goede Hoop om aanvallen in Rode Zee te voorkomen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het vaarschema van het concern.

Maersk meldde eerder deze week al zich voor te bereiden om de scheepvaart door de Rode Zee te hervatten. Die hervatting is volgens het bedrijf mogelijk door de militaire operatie onder leiding van de Verenigde Staten om schepen in het gebied te beschermen. Grote rederijen als Maersk en het Duitse Hapag-Lloyd, stopten eerder deze maand met het gebruik van de Rode Zee-routes na aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Die vielen vrachtschepen aan als vergelding voor bombardementen van Israël in de Gazastrook.

Uit het vaarschema blijkt dat Maersk in de afgelopen tien dagen 26 van zijn eigen schepen rond Kaap de Goede Hoop had omgeleid. Volgens de planning zullen er de komende tijd nog maar vijf schepen uit voorzorg om Afrika heen gaan varen. Ruim vijftig Maersk-schepen zullen de komende weken weer via het Suezkanaal gaan varen.

MSC en Hapag-Lloyd

Maersk zei wel dat partner Mediterranean Shipping Company (MSC) voorlopig nog al zijn schepen via Kaap de Goede Hoop blijft omleiden, ongeacht de datum of het vertrekpunt en de richting waarin ze varen. Concurrent Hapag-Lloyd zei woensdag al dat het de situatie nog steeds te gevaarlijk vindt om door het Suezkanaal te varen. Het bedrijf verklaarde wel de situatie vrijdag opnieuw te bekijken. Het Suezkanaal wordt gebruikt door grofweg een derde van de wereldwijde containerschepen, en het omleiden van schepen rond het zuidelijkste puntje van Afrika kost zo’n 1 miljoen dollar aan extra brandstof voor elke retourvaart tussen Azië en Noord-Europa. Persbureau Bloomberg meldde op basis van gegevens van Flexport dat de helft van de totale containervloot die regelmatig de Rode Zee en het Suezkanaal doorkruist, die route nog altijd vermijdt vanwege de dreiging van aanvallen.

