Maersk wil weer via Rode Zee varen

‘We werken momenteel aan plannen om de eerste schepen de oversteek te laten maken en om dit zo snel als operationeel mogelijk te laten gebeuren’, heeft Maersk gezegd in een verklaring. ‘Terwijl we dit doen, is het garanderen van de veiligheid van onze medewerkers van het allergrootste belang en onze eerste prioriteit bij het omgaan met de uitdagende situatie in het Rode Zee-/Golf van Aden-gebied.’

Eerder deze maand besloot Maersk om met zijn schepen voorlopig niet meer door de wateren tussen Afrika en het Arabische schiereiland te varen. Het gebeurde namelijk regelmatig dat de Houthi-rebellen vrachtschepen aanvielen als vergelding voor bombardementen van Israël in de Gazastrook. Het schrappen van de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië betekende dat schepen voortaan om Afrika heen moeten varen.

Enkele dagen terug zei Maersk nog dat de chaos in de Rode Zee weleens maanden zou kunnen gaan duren. Ook andere rederijen zijn gestopt met varen door het gebied. Maar de Verenigde Staten hebben een Rode Zee-coalitie van meer dan twintig landen in het leven geroepen die schepen in de Rode Zee moet beschermen. Een woordvoerder van het Pentagon zei vrijdag al dat dit voldoende moet zijn om de omweg onder Afrika door niet te hoeven maken.

Maersk noemt die taskforce ‘zeer welkom nieuws voor de hele industrie’. Maar daarmee is ‘het algehele risico in het gebied niet geëlimineerd’, benadrukt het bedrijf.

Maersk stelt dat het ‘niet zou aarzelen’ om de veiligheidssituatie voor zijn schepen en werknemers opnieuw te heroverwegen als dit nodig zou zijn.

Het omvaren zorgde al voor verstoringen, want goederen zijn daardoor al gauw zo’n tien dagen langer onderweg tussen Azië en Europa. Meubelgigant IKEA zei als gevolg daarvan rekening te houden met tekorten van sommige producten. Maker van huishoudelijke apparatuur Electrolux en voedingsmiddelenconcern Danone zeiden eveneens hinder te ondervinden, al bleef de impact voorlopig nog wel beperkt. Ook werd bekend dat bedrijven door een omvaartoeslag bij Maersk meer moesten gaan betalen voor containervervoer.