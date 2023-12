Containerschip Maersk aangevallen, rederij stopt even met varen door Rode Zee

Het Deense scheepvaartconcern Maersk pauzeert de doorvoer door de Rode Zee voor 48 uur nadat een van zijn schepen is aangevallen door Houthi-rebellen. Volgens de rederij werd het schip, de Maersk Hangzhou, zaterdagavond en zondagochtend aangevallen. De Amerikaanse marine die in het gebied aanwezig is, heeft naar eigen zeggen drie van de vier aanvallende boten tot zinken gebracht.

De vierde boot zou het gebied zijn ontvlucht. Dat meldt het Central Command, een van de gevechtscommando’s van het Amerikaanse ministerie van Defensie, op socialmediaplatform X. De aanval werd geneutraliseerd met behulp van helikopters die waren opgestegen van twee Amerikaanse fregatten in het gebied. Volgens Maersk is de bemanning van het schip ongedeerd en kon het vaartuig zijn reis voortzetten.

Volgens Central Command kwamen de boten van de rebellen tot op 20 meter van het schip, dat werd beschoten door handvuurwapens. Een veiligheidsteam aan boord van de Maersk Hangzhou heeft teruggeschoten.

Een paar dagen eerder had Maersk nog besloten om bijna al zijn schepen weer door het gebied te laten varen. Grote rederijen als Maersk en het Duitse Hapag-Lloyd, stopten eerder deze maand met het gebruik van de Rode Zee-routes na aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Die vallen vrachtschepen aan als vergelding voor bombardementen van Israël in de Gazastrook.

De hervatting was volgens Maersk echter weer mogelijk door de militaire operatie onder leiding van de Verenigde Staten om schepen in het gebied te beschermen.