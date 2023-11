Nieuwe buitendijkse haven Waalwijk moet uitstootvrij worden

De eerste zero emissie-binnenhaven van Nederland moet in Waalwijk komen. Plannen voor een nieuwe buitendijkse haven in de Brabantse stad zijn er al sinds 2015. Begin november kwam er geld vanuit Den Haag om de haven uitstootvrij te krijgen.

Waalwijk heeft al een binnenhaven, maar die heeft een beperkte bereikbaarheid vanwege de kleine sluis (89 x 9 meter) die de haven met de Bergsche Maas verbindt. Daarom bestaan er al jaren plannen voor een buitendijkse haven, geschikt voor 110-meterschepen. Maar die hebben om uiteenlopende redenen vertraging opgelopen. De recentste is de stikstofproblematiek. ‘De planning is afhankelijk van het stikstofdossier. Alles staat in de startblokken, maar er rust nog één bezwaar op het plan. We verwachten dat de rechtszitting hierover begin volgend jaar zal zijn’, zegt woordvoerder Harm Hensen van Waalwijk.

Smart Port Waalwijk

De oorspronkelijke havenplannen gingen uit van een 300 meter lang, 46 meter breed en 5,50 meter diep havenbekken, waar jaarlijks zo’n 400.000 teu kan worden overgeslagen. Maar intussen wordt gesproken over Smart Port Waalwijk. Hensen: ‘Met het project Smart Port richten we ons op de elektrificatie van de binnenhaven. Zo ontwikkelen we onder deze noemer de eerste 100% duurzame binnenhaven van Nederland.’

Het oorspronkelijke prijskaartje van de nieuwe haven bedroeg 30 miljoen euro. Dit geld komt grotendeels van de gemeente (15 miljoen euro), maar ook het Rijk (5 miljoen euro) en de provincie (7,5 miljoen euro) betalen mee. Verder draagt het bedrijfsleven bij.

Tegenvaller

BN DeStem meldt dat de vertragingen leiden tot oplopende kosten. ‘Nu wordt voorzichtig rekening gehouden met een tegenvaller van 5,5 miljoen. Eerder waren de vooruitzichten nog wat somberder en werd een bedrag van zo’n 7 miljoen genoemd. De exacte kosten blijven door alle prijsschommelingen lastig in te schatten.’

Miljoenen voor elektrificatie

Extra geld is ook nodig om de haven emissievrij te maken. ‘We willen de meest duurzame, modernste binnenhaven van Europa gaan ontwikkelen. Volledig zero-emissie. Zowel in de aanvoer, de overslag als het voor- en natransport. En zoveel mogelijk voorzien van lokale, hernieuwbare energie’, zegt René Bergmans van Midpoint Brabant, ook betrokken bij het project Smart Port Waalwijk. ‘Daarvoor is geld gekomen vanuit de Regio Deal Midden-Brabant.’

Het gaat om drie miljoen euro vanuit de Regio Deal, die voortkomt uit een grotere investering 12,5 miljoen euro vanuit Den Haag in de regio Midden-Brabant. Het geld is bedoeld voor de elektrificatie van de haven. ‘De propositie van Smart Port Waalwijk is uniek. Wij gaan voor verduurzaming van de logistieke keten. En gaan dus voor volledig elektrisch’, zegt Hensen. ‘Voor de aandrijving van de binnenvaartschepen wordt de haven voorzien van walstroom en een omruilpunt voor batterijcontainers van Zero Emission Services (ZES). De haven ligt in de corridor vanaf Heineken/Rietvelden in Den Bosch naar Alblasserdam. Verder wordt er een Clean Energy Hub ontwikkeld voor het vrachtverkeer, hiervoor is onderzoeksgeld binnengehaald vanuit Interreg North Sea Region.’

Zonne- en windenergie

De terminal en alles wat daarbij hoort, gaat draaien op lokaal opgewekte zonne- en windenergie. ‘Het voor- en natransport van de containers naar klanten in de omgeving van de terminal gebeurt met elektrische vrachtwagens.’

Het geld is er nu, maar de haven nog niet. ‘De Regio Deal heeft een doorlooptijd van drie tot vier jaar’, vertelt Bergmans. Dus hoeft het niet direct te worden gebruikt.

Over de gevolgen voor de binnenvaart is Hensen helder. ‘Het transport van containers van en naar Waalwijk vanuit Rotterdam zal uiteindelijk dus gebeuren met elektrisch aangedreven binnenvaartschepen.’ Hoe snel dat zal gaan hangt mede af van de snelheid waarmee elektrische schepen in de vaart worden gebracht.