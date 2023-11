Canopée van Neptune Marine grijpt Ship of the Year Award

De Canopée van Neptune Marine heeft de Ship of the Year Award gewonnen. Tijdens het Maritime Awards Gala in Ahoy versloeg het raketschip, gebouwd op de Hardinxveld-Giessendamse werf, Sparky van Damen en de E-Pusher van Kotug en Padmos. Het is daarmee de opvolger van superjacht Viva van Feadship.

Het is een bijzondere verschijning. De Canopée van Neptune Marine is zo’n schip waarover je ooit een Discovery-tv-uitzending gaat zien. Ongenaakbaar wit, futuristisch door de toepassing van Oceanwings en bovenal een schip dat onmogelijke eisen verenigt.

Bij de toekenning van de Ship of the Year Award, voorheen Schip van het Jaar-prijs, gaat het om de vraag in welke mate ontwerp, technologie, veiligheid, bouw en economische betekenis samenkomen in één vernieuwend schip. De jury roemt Neptune Marine uit Hardinxveld-Giessendam vooral om de wijze waarop de werf de vele, vaak tegenstrijdige eisen met elkaar in overeenstemming heeft weten te brengen.

Ariane raketten

Het dubbel aangedreven Open Top RoRo-schip is speciaal ontworpen voor het transport van Ariane-raketten. Het schip gaat zesde generatie Ariane 6 raketten in onderdelen laden in Bremen, Rotterdam, Le Havre en Bordeaux en brengt deze naar de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana.

Neptune Shipyards ontwierp en bouwde het schip voor de Ariane Group en wordt gevaren door het Franse Alizés, een joint venture van Jifmar Offshore Services en Zéphyr & Borée.

Het RoRo (Roll-on Roll-off) schip is uitgerust met vier 30 meter hoge zeilpanelen: ‘Oceanwings’met een oppervlakte van 375 vierkante meter per stuk. Dit systeem zorgt voor een besparing van zo’n 35% op het brandstofverbruik.

Afmetingen

Het schip heeft een lengte van 121 meter, een breedte van 22 meter, een ontwerpdiepgang van 4,3 meter en een ontwerpsnelheid van 16,5 knopen. Het schip vervangt twee schepen van 115 x 20 meter. Doordat het schip in Frans-Guyana een rivier op moet varen is de maximale diepgang aldaar slechts 3,8 meter. De lichte, volumineuze lading die vervoerd moet worden vereist bovendien veel dekoppervlak binnen beperkte hoofdafmetingen. Dit resulteert in een volumineus, breed, ondiep schip. De lading vereist echter lage versnellingen terwijl het beoogde vaarschema een hoge snelheid vereist.

Andere genomineerden

Canopée versloeg E-Pusher Type M van Kotug en Padmos én de havensleper Sparky van Damen. De E-Pusher Type M is de eerste in een serie van modulaire en schaalbare elektrisch aangedreven duwboten, een heel vernieuwend concept waarmee wordt gekozen voor een eigen benadering op verduurzamen in de binnenvaart. Padmos heeft de opdracht gekregen van Kotug om het gehele ontwerp te maken van het eerste exemplaar en deze ook te bouwen. Het ontwerp is vergaand modulair gemaakt waardoor onderdelen compleet parallel van elkaar geproduceerd en vervolgens geassembleerd kunnen worden.

E-sleepboot Sparky is op eigen initiatief ontwikkeld en gebouwd door Damen Shipyards, waarbij in de loop van het traject Ports of Auckland Limited zich aandiende als klant. Sparky vaart sinds juli 2022 onder de vlag van Nieuw Zeeland in de haven van Auckland. De eisen die aan het schip werden gesteld waren: de sleepboot moest volledig emissieloos kunnen werken met minimaal twee assistenties voor aan- en afmeren per dag. De minimale paaltrek moest 70 ton zijn.

Andere prijzen

Maritime Achievement Award

Winnaar: Databank Koopvaardij.

Het doel van deze database is maatschappelijk bewustwording over de Nederlandse oorlogsgeschiedenis en vooral de rol van zeelieden op de koopvaardij in oorlogstijd. De databank is opgezet door Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945.

De Maritime Achievement Award wil maatschappelijk-relevante maritieme prestaties onder de aandacht brengen. Het gaat om mensen of initiatieven die een onderscheidende rol spelen ten behoeve van de positie van de Nederlandse maritieme sector en/of van toegevoegde waarde zijn over de toekomst van Nederland als maritiem relevant land.

Maritime Talent Award Winnaar: Kalea Holkema Kalea Holkema onderzocht golfdempingsmogelijkheden om toe te passen in een inkeping in een drijvende constructie zoals de Pioneering Spirit, het grootste offshore constructieschip ter wereld. De Maritime Talent Award wordt toegekend aan recent afgestudeerden, promovendi en medewerkers van HBO-opleidingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. Holkema krijgt de prijs als erkenning voor haar high-tech onderzoekswerk, dat volgens de jury wordt gekenmerkt door originaliteit, innovatie en praktische en commerciële haalbaarheid.

Maritime Security Award

Winnaar: Pim van de Koppel met zijn onderzoek naar de inzet van wapensysteem PHAROS-DART dat marineschepen verdedigt tegen dreigingen, zoals antischeepsrakketten op zeer korte afstand.

‘Pim stak met kop en schouders boven de andere innovaties uit, onder andere vanwege de directe toepasbaarheid en operationele relevantie van zijn onderzoek. Zijn kennis en resultaten helpen de fabrikant bij het maken van de systemen die de Nederlandse marineschepen verdedigen’, aldus de jury.

De Maritime Security Award kijkt naar de beste nieuwe inzichten, concepten of innovaties die bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid op en vanuit zee.

Maritime Innovation Award Winnaar: GustoMSC met ’s werelds grootste telescopische offshore heavy lift kraan. De Maritime Innovation Award wordt uitgereikt aan de meest aansprekende maritieme product-, dienst- of bedrijfsprocesinnovatie van het afgelopen jaar. Volgens de jury gaat GustoMSC ‘een hele belangrijke rol spelen met deze modulaire, telescopische offshore kraan’.