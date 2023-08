Overal waar u vaart: brugaanvaringen zijn helaas van alledag

Met het Platform Zero Incidents (PZI) wordt intensief onderzoek gedaan naar dit soort ongevallen over de afgelopen jaren met als doel te achterhalen op welk aspect de meeste en grootste fouten worden gemaakt. Wanneer dit inzichtelijk is en wordt gedeeld, kan hiermee een stap worden gezet naar een veiligere brugpassage. Hierbij vergelijken we meer dan 100 ongevallen en verslagen uit binnen- en buitenland, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen lokale omstandigheden en onderliggende oorzaken, waaronder zicht, karakteristiek van de vaarweg en de ligging en vorm van de brug.

Informatievoorziening

Het begint bij het kennen van je eigen doorvaarthoogte. De volgende stap is het bepalen van de actuele doorvaarthoogte van objecten. Dat laatste blijkt in de praktijk in veel gevallen een complexere opgave te zijn dan je zou verwachten. En een rekenfout is snel gemaakt. Ik verbaas mij er vaak over, hoe lastig het bij sommige bruggen kan zijn om de actuele doorvaarthoogte te bepalen. Die is vaak wel gegeven ten opzichte van een bepaald referentievlak, zoals NAP, MHW of het streef-/kanaal-/stuwpeil en de buitenlandse equivalenten. Maar wat is dat streefpeil ter plaatse? En wat als door verhoogde afvoer, getij of opwaaiing de waterstand varieert? En dan nog de 30 centimeter ‘schrikhoogte’ die als marge dient voor meetonnauwkeurigheid en translatiegolven, is die wel of niet inbegrepen?

Verbeteringen

Dit hebben wij aangekaart bij Rijkswaterstaat en De Vlaamse Waterweg. Ook zij zien ruimte voor verbetering en wij zijn daarover verder met hen in gesprek. Het begint wat ons betreft bij adequate informatievoorziening, zowel digitaal als met voorzieningen op en langs de vaarweg. De informatie is nu vooral versnipperd en soms inconsistent, en soms zelfs foutief. Dat maakt het heel lastig varen voor schippers zonder plaatselijke bekendheid.

Het streven is om voor alle bruggen in Nederland de NAP-hoogte weer te geven, met daarbij de doorvaarthoogte bij een gegeven streefpeil, zonder de 30 centimeter schrikhoogte. Daarnaast is het standpunt van KBN om bij de bruggen met het hoogste aanvaarrisico, de actuele hoogte met sensoren te bepalen en weer te geven. Dit kan dan via een matrixbord, maar het zou mooi zijn als die in de toekomst direct kan worden geprojecteerd in de Ecdis-viewers. Tevens pleiten we voor uniforme Europese afspraken over hoe de doorvaarthoogte wordt bepaald, de publicatie ervan en de zichtbaarheid voor de schipper. De geel/zwarte markering zoals we die in Nederland kennen, is in Frankrijk blauw met wit en in België gebruiken ze beide, waarbij een blok ook 50 centimeter groot kan zijn in plaats van 100. Zo is een inschattingsfout snel gemaakt.

