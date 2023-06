Diepzee mangaanknollen gevaarlijk radioactief

Radioactief

Mangaanknollen op de bodem van de diepzee zijn zo radioactief dat de stralingslimiet 100 tot 1000 keer wordt overschreden. Dat hebben onderzoekers van het Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI) in Bremerhaven vastgesteld. Volgens de onderzoekers zijn de bedrijven die zich bezighouden met diepzeemijnbouw daar niet op verdacht.