Email Eemshaven 02 november 2021, 11:57

Even was het reserveringssysteem van Holland Norway Lines vastgelopen, inmiddels werkt het weer volgens het bedrijf. In een dag tijd maakten volgens het bedrijf 30.000 bezoekers gebruik van het boekingssysteem. ‘Het zal op korte termijn weer mogelijk zijn om te boeken’, aldus een woordvoerster.

1 / 1 Als het systeem weer werkt dan is het mogelijk om een reis te boeken op de Romantika. (Foto HNL) Als het systeem weer werkt dan is het mogelijk om een reis te boeken op de Romantika. (Foto HNL)

(ANP / JB)