Containeroverslag Haven van Antwerpen terug op niveau van voor corona

Antwerpen 09 juli 2021, 15:00

De containeroverslag in de Haven van Antwerpen is in de eerste helft van het jaar met 5% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Daarmee is het, met 119,9 miljoen ton, terug op het niveau van het eerste halfjaar in 2019. Alle goederenstromen zagen ten opzichte van 2020 een groei.

De containeroverslag groeit al sinds 2014 onafgebroken in de haven. Het kwam in de eerste helft van 2021 uit op 71,9 miljoen ton. IJzer en staal en RoRo kenden allebei een flinke groei. IJzer en staal groeide met een piek van 37,8%, vooral door een piek in de staal. RoRo ging met 22% omhoog naar 2,6 miljoen ton.

Droge bulk en vloeibare bulk stegen respectievelijk met 7,5% naar 6,4 miljoen ton en met 1,3% naar 34,1 miljoen ton. De vloeibare bulk is ten opzichte van 2019 wel gedaald met 6,1 procent.

Brexit

Ondanks Brexit en de bijkomende moeilijke omstandigheden door meer controles, langere transittijden en hogere kosten, groeide de overslag met het Verenigd Koninkrijk met 11%. Het Verenigd Koninkrijk is de derde maritieme handelspartner voor de Antwerpse haven met jaarlijkse goederenstroom van 15 miljoen ton. De overslag met Ierland steeg ook, met 12,1% ten opzichte van het eerste half jaar van 2020.

CEO Jacques Vandermeiren: ‘Dat de Brexit grote gevolgen zou hebben voor het goederenvervoer tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk wisten we. Door ons goed voor te bereiden en in te zetten op shortseaverbindingen en LoLo lading kunnen we de uitdagingen omzetten in opportuniteiten. De positieve halfjaarcijfers in de overslag met het Verenigd Koninkrijk en Ierland bevestigen dit. Antwerpen wil na de Brexit meer dan ooit dé gateway zijn tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk en Ierland.’

(Jelmer Bastiaans)