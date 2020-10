Schuttevaer Premium Goederenoverslag Antwerpen met 4,4% gedaald door corona Facebook

ANTWERPEN 17 oktober 2020, 13:00

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp is de eerste negen maanden van dit jaar met 4,4% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak is de impact van de coronacrisis.