Brussel legt bom onder Nederlandse kottervloot

BRUSSEL 13 juni 2021, 09:00

Op de kottervloot is paniek uitgebroken nu zich in het Europees Parlement een meerderheid aftekent voor inperking van de bodemtrawlvisserij. Dit bleek dinsdag 8 juni tijdens een stemming naar aanleiding van een initiatiefrapport over de Europese biodiversiteitsstrategie.