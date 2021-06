Schuttevaer Premium Havenbedrijf Rotterdam bouwt opvolger van FutureLand Facebook

Twitter

Rotterdam 11 juni 2021, 09:21

Havenbedrijf Rotterdam gaat een nieuw havenervaringscentrum (HEC) bouwen op de Tweede Maasvlakte. Het HEC is de opvolger van het in 2009 geopende Futureland. HEC is ontworpen door MVRDV, het bureau dat ook de Markthal heeft ontworpen. Het HEC zal in de eerste helft van 2024 open gaan voor bezoekers.