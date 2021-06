‘Ook met kleine schepen kun je prima vergroenen’

Ik vind het beetje raar dat we verplicht over MOETEN naar stage V motoren. Omdat je straks niet meer in een zeehaven mag komen waar de stookoliemotoren naast je aan het draaien zijn, bevrachters een “groenere” imago willen hebben. Als je al kijkt op de logistieke niveau zijn we al de schoonste soort transport op Ton/ km basis. En dat nog met een ccr zwarte rook motor gerekend. Heel veel jongen ondernemers kunnen het net rond krijgen met regulier onderhoud en paar kleine inversteringen kunnen doen aan het schip waar die al niet veel waard van gaat worden. En dan over 5 jaar nog eens verplicht je motor vervangen voot 200.000 euro… in de kleine vaart is dat bij veel schepen meer als de waarde van het schip en dat krijg je nooit terug verdiend op bio diesel besparen… ik verwacht dat er veel gaan stoppen als dat gaat gebeuren…