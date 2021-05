Taalprobleem binnenvaart zorgt voor meer aanvaringen Facebook

Taalproblemen zorgen in toenemende mate voor aanvaringen en scheepsongelukken. Daarom moet Engels als officiële voertal worden ingevoerd voor de binnenvaart. Dat zeggen Koninklijke BLN Schuttevaer en Nationale Nautische Verkeersleiders Opleiding in een reactie op een reportage van het KRO NCRV-radioprogramma Pointer dat zondagavond wordt uitgezonden. In de documentaire komt naar voren dat veel aanvaringen terug te voeren zijn op miscommunicatie of een taalbarriere.

Gemiddeld een keer per week vindt er een aanvaring plaats tussen twee binnenvaartschepen. Bijna de helft van die aanvaringen komt door communicatieproblemen omdat schippers niet dezelfde taal spreken, zo blijkt uit een rapport van Intergo. Als Engels als officiële voertaal wordt ingevoerd, zou dat de veiligheid ten goede komen, is de opvatting van veel betrokkenen.

Koninklijke BLN Schuttevaer vindt dat er iets moet veranderen om het groeiend aantal aanvaringen tegen te gaan. Beleidsadviseur Bas Struyk: ‘Er zijn steeds meer gemengde bemanningen. Engels als officiële voertaal zal een bijdrage leveren aan de veiligheid. Het sluit beter aan op de praktijk.’

Ook de Nationale Nautische Verkeersleiders Opleiding vindt dat er voortaan één taal moet worden gesproken. Andreas Keller, hoofd opleidingen: ‘Een feit is dat bemanningen steeds minder Duits georiënteerd zijn. We worden ingehaald door de realiteit. En dat is communicatie in het Engels.’

Stijging aanvaringen door taal sinds 2014

Door personeelsgebrek komen er steeds meer buitenlandse werknemers. Dat zijn vooral Oost-Europeanen en tegenwoordig ook Filippijnen. Onderzoeksbureau Intergo stelde in februari van dit jaar vast dat sinds 2014 het aantal aanvaringen stijgt en dat die vooral het gevolg zijn van miscommunicatie, geen communicatie of een taalbarrière.

Er is nu anders dan bijvoorbeeld in zeevaart en de luchtvaart geen officiële voertaal. De afspraak is dat schippers communiceren in de taal van het land waar ze varen óf als ze die taal niet machtig zijn, in het Duits. Dat is historisch zo gegroeid omdat de meeste schepen varen op het traject Nederland-Duitsland-Zwitserland.

Europese richtlijn binnenvaart gaat 2022 in

In 2017 werd een Europese richtlijn (wet) opgesteld waarin de eisen voor binnenvaartbemanningen gelijkgetrokken werden. In januari 2022 gaat die richtlijn in. Een belangrijke eis voor toekomstige binnenvaartschippers en -kapiteins is het afleggen van een praktijkexamen waarin communicatie nadrukkelijk aan bod komt. Het was de bedoeling dat er ook een uniforme voertaal zou worden afgesproken, maar dat is nog niet gelukt.

(Rene Quist)