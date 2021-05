Schuttevaer Premium ‘Stilligregeling is uitkomst charterschippers’ Facebook

HARLINGEN 06 mei 2021, 12:00

Sinds het begin van de pandemie maken bij onderlinge verzekeraar EOC aangesloten bruinevlootschippers gebruik van de zogenaamde stilligregeling. Zolang zij niet kunnen varen behouden zij tegen gereduceerd tarief casco-, brand- en vandalismedekking. Het helpt hen door deze moeilijke tijd, in combinatie met bijvoorbeeld de kwijtschelding van havengelden, zoals in Harlingen of Enkhuizen. Voldoet de regeling in de praktijk? Schuttevaer bespreekt het met hen.