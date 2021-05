Dag 1 Maritime Platform 2021: een korte terugblik Facebook

De maritieme maakindustrie kende een zwaar jaar waarin de totale omzet daalde met 9,5 procent tot 7 miljard euro ten opzichte van 2019. Volgens de sprekers van het Maritime Platform 2021 is er echter hoop voor een beter 2021. Tijdens de eerste dag van het Maritime Platform 2021 werd er onder meer gesproken over de staat van de maritieme sector, de vergroening en de rekening daarvan en over innovatie in de maritieme maakindustrie. Aanmelden voor dag 2 kan nog steeds, doe dat hier.

1 / 1 Dag 1 van Maritime Platform 2021 zit erop. De dag begon met een gesprek tussen presentator René Quist (Links), Arnold de Bruijn (Sector manager NMT, midden) en Directeur van NMT Roel de Graaf.

De dag werd geopend met de jaarcijfers van de maritieme maakindustrie. Arnold de Bruijn, sectormanager van NMT presenteerde deze cijfers en met directeur van NMT Roel de Graaf werd hier verder op ingegaan, een uitgebreid artikel over die cijfers is hier te lezen.

Gasten Albert Visser, directeur van Machinefabriek De Waal, en Antoinette Willemsen, van CSI Control Systems, waren vervolgens aan de beurt. Zij keken terug op het jaar van hun bedrijf. De Waal heeft weinig last gehad van de coronapandemie en voor CSI was 2020 een integratiejaar. Door corona werd op afstand helpen met onderhoud veel normaler, ondervond CSI. Helaas waren de cijfers niet zo goed voor de gehele sector.

Vergroening

In het tweede blok werd gesproken over de vergroening. Wie moet die betalen? En er werd gekeken naar subsidie- en leasemogelijkheden.

Schippers Robin Vermeren en Harm Lenten vertelden over de subsidie die ze wisten te ontvangen voor hun innovatieve projecten. Vermeren voor een stage V-motor in zijn Kempenaar en Lenten voor de bouw van droge-ladingschip met elektrische voortstuwing met een op waterstof werkend brandstofcel-systeem, de Antonie.

In het gesprek met Robin Vermeren ging het ook over deze aflevering van Studio Schuttevaer. De Rabobank liet weten geen heil meer te zien in kleine schepen. Zoals de kempenaar van Vermeren.

Vervolgens spraken na elkaar Hans Flipsen van Evers + Manders en Jeroen Aarts van Invest-NL over de subsidiemogelijkheden voor schippers. Flipsen benadrukte dat vroegtijdig subsidie moet worden aangevraagd, in elk geval voordat een project volledig is uitgewerkt.

In het laatste deel van dit blok ging het over lease-mogelijkheden. Ilse Rodewijk van Beequip vertelde over de doelen van het nog jonge bedrijf nu het ook actief is in de maritieme sector. Onder meer de ‘Sale & Lease back’-constructie kwam ter sprake, hiermee kunnen schippers kapitaal vrijmaken. Martin van Eyk van Damen Ship Lease ziet in de leaseconstructie veel kansen voor kleinere bedrijven.

Maritiem innovatieland

In het laatste blok kwamen Jaap Kouwenhoven (Oceanco), Ronald de Vries (Floorganise) en Stefan de Bruin (RH Marine) aan het woord. De grote vraag in dit blok was hoe Nederland het beste maritieme innovatieland kon blijven. De meningen waren eensgezind over het gebruik van data. Data opent de deur naar veel innovatiemogelijkheden. De grote vraag was echter hoe moet worden omgegaan met die data. Wie is de eigenaar?

Dag 2

Morgen is dag 2 en tevens de laatste dag van Maritime Platform 2021. Hiervoor kunt u zich nog gratis aanmelden. Het zal onder meer gaan over alternatieve brandstoffen, scheepsaandrijving en energie. Met uw aanmelding is het ook mogelijk de volledige gesprekken van dag 1 terug te kijken.

