Explosies na hevige brand op containerschip voor kust Sri Lanka Facebook

Twitter

Email Colombo 26 mei 2021, 09:13

Meerdere explosies aan boord hebben het containerschip X-Press Pearl voor de kust van Sri Lanka nog verder verwoest. Op het schip woedde al dagenlang een brand die moeilijk onder controle was te krijgen. De 25 bemanningsleden zijn geëvacueerd met hulp van bergingsbedrijf Smit Salvage. Twee bemanningsleden hebben lichte verwondingen opgelopen.

1 / 1 De gevolgen van de brand en explosies zijn zichtbaar (Foto Sri Lanka Port Authority) De gevolgen van de brand en explosies zijn zichtbaar (Foto Sri Lanka Port Authority)

Sri Lanka heeft na de explosies de hulp ingeroepen van India om het schip onder controle te krijgen. De X-Press Pearl heeft intussen meerdere containers in zee verloren. Sri Lankaanse autoriteiten waarschuwen dat een aantal daarvan gevaarlijke stoffen kan bevatten. Ook is het schip instabiel geworden en bestaat er gevaar dat het zinkt.

Brand

De brand begon op 20 mei en leek aanvankelijk goed te bestrijden. De volgende dag dacht de marine van Sri Lanka dat het vuur onder controle te hebben. Doordat er een paar hotspots waren brak de brand echter opnieuw uit, waarna het Nederlandse Smit Salvage werd opgeroepen om de brand te blussen. Op 24 mei meldde Smit Salvage dat de brand onder controle was.

Lees ook: Dit zijn grootste rampen met containerschepen van de afgelopen 10 jaar

Maar slecht weer en harde wind maakten voorkwamen dat de brand definitief werd bedwongen. Hierdoor laaide die op 25 mei weer op, waarna de bemanning moest worden geëvacueerd. Niet veel later volgden de explosies.

De X-Press Pearl (186 x 34 meter, 37.000 dwt) is een nieuw containerschip. Het kwam in februari dit jaar in de vaart.

Lees ook:

Brand in schroothoop Zeehaven Dordrecht zorgt voor stankoverlast

Rederij betaalt 3,5 miljoen voor ramp met MSC Zoë (Jelmer Bastiaans)