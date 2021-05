Schuttevaer Premium Corona hakte er fors in bij Nederlandse maakindustrie Facebook

Twitter

ROTTERDAM 26 mei 2021, 09:17

De Nederlandse maritieme maakindustrie heeft in 2020 flink te lijden gehad onder de Coronacrisis. In alle maritieme segmenten is de orderintake drastisch gedaald. Alleen de superjachtbouw deed het goed, waar zelfs een verdubbeling ten opzichte van 2019 is op te tekenen. De totale omzet van de Nederlandse maritieme maakindustrie daalde met 9,5 procent ten opzichte van 2019 tot 7,0 miljard euro.