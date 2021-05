Schuttevaer Premium ICS wil wereldwijde toeteractie voor vaccinatie zeelieden Facebook

De International Chamber of Shipping (ICS) wil dat wereldwijd alle schepen in havens op 25 juni om twaalf uur ’s middags hun hoorn blazen om aandacht te vragen voor het inenten van zeelieden. Het initiatief heeft de naam ‘Shout out for seafarers’, laat je horen voor zeevarenden, gekregen. Op 25 juni is het de IMO’s ‘Day of the Seafarer’. De ICS stelt dat nog zeker 200.000 zeelieden wereldwijd niet kunnen worden afgelost omdat ze niet zijn ingeënt.