DEN HAAG 18 maart 2021, 17:30

Shell gaat de vloot tankers op LNG fors uitbreiden met 10 Very Large Crude Carriers (VLCC’s). Het eerste van de nieuw te bouwen schepen komt in 2022 in de vaart op een 7-jarig chartercontract.