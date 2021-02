Schuttevaer Premium Containertarieven gaan skyhigh Facebook

Twitter

LONDEN 02 februari 2021, 15:00

De kosten voor verscheping van een 40 voets container van China naar Europa is de afgelopen twee maanden verviervoudigd. In november kostte dat nog ongeveer 2000 dollar, eind januari moest bijna 9000 dollar worden betaald. Diverse importeurs van consumentengoederen zijn begonnen of overwegen de hoge vrachtprijzen te gaan doorberekenen aan de consument.