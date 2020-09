Schuttevaer Premium Van Oord begint aan Windpark Fryslân Facebook

Aannemer Van Oord is begonnen met de aanleg van Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Op maandag 7 september is hiervoor de eerste fundatiepaal de bodem ingegaan.

De eerste fundatiepalen van Windpark Fryslân worden in de IJsselmeerbodem geheid. (Foto Windpark Fryslân)