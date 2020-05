Schuttevaer Premium Verbreding Kornwerderzand kan beginnen Facebook

DEN HAAG 19 mei 2020, 15:24

Het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand kan beginnen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een akkoord bereikt over de marktbijdrage van 26,5 miljoen euro aan het project. De bruggen moeten uiterlijk in 2025 zijn vervangen, de geulen en de sluis uiterlijk in 2028, maar de ambitie blijft om gelijktijdig met de bruggen gereed te zijn.