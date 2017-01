Dankzij zwarte doos weer vissen in gesloten gebied

Met trots kondigde de Vissersbond eerder deze maand aan dat er een principeakkoord was gesloten over de garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden. De partners waren de visserijsector, de NGO's en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. De Harlinger garnalenvissers zijn er tevreden over, al houden zij hun bedenkingen.