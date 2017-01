Aan de Reis: Hoofdrol voor waterstanden

Het lage water houdt de binnenvaart nog steeds in zijn greep. De vrachtprijzen zijn sterk afhankelijk van wat een schip kan meenemen. Een kleine golf water verlichtte de markt vorige week enigszins, maar aan het begin van deze week zakten de waterstanden weer. Voorlopig komt er waarschijnlijk weinig water bij, want in Zuid-Duitsland blijft het tot midden volgende week vriezen.