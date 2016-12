BND en 4Com bundelen onbeperkt WiFi met mobiele data voor binnenvaart

Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en 4COM bundelen hun krachten bij het verbeteren van mobiel internet voor binnenvaartondernemers. Voorzitter Ries Bode (BND) en directeur Paul van Utrecht (4COM) tekenden vrijdag 16 december een overeenkomst tot samenwerking, die moet leiden tot zorgeloze beschikbaarheid van internet langs vaarwegen, in havens en op binnenvaartlocaties in Nederland.

Als belangrijke leverancier van nautische telecommunicatie gaat 4COM Binnenvaartnet-WiFi aanbieden in combinatie met mobiele verbindingen via 3G/4G. Beide partners zien WiFi als zinvol alternatief voor goedkoop datagebruik, ter aanvulling op bestaande 3G/4G netwerken. 4COM gaat gedurende twee jaar exclusief Binnenvaartnet-WiFi aanbieden in combinatie met abonnementen voor 4G. Binnenvaartnet-WiFi laat, op een groeiend aantal locaties in Nederland, onbeperkt gebruik van internet toe, waardoor de gebruiker kan besparen op een 4G abonnement.

Connectie op maat

De samenwerking tussen de grootste WiFi-netwerkaanbieder van Nederland en 4COM biedt ook extra mogelijkheden voor op maat gesneden mobiele internetconnectie aan boord van schepen. Slimme verbindingen, door combinaties van technieken, kunnen de behoefte aan meer en beter internet aan boord van schepen opvangen, tegen betaalbare kosten.

De groei van het mobiele dataverkeer zal volgens Cisco de komende vijf jaar vertienvoudigen. Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) wil daar tijdig op inspringen. Varende ondernemers zijn, volgens BTB vaak onbewust, geneigd zichzelf vrijwillig beperkingen op te leggen bij internetgebruik. Ze ervaren mobiel dataverkeer als duur of onvoldoende beschikbaar. Hiermee stellen ze zichzelf op achterstand ten opzichte van bedrijfsleven en samenleving aan de wal, waar ‘altijd en overal online' inmiddels de norm is.

Behoefte groter dan aanbod

Mobiele netwerkoperators denken niet meteen aan de binnenvaart. Ze zullen de verwachte groei van het dataverkeer vooraleerst opvangen in economische interessante gebieden. Volgens BTB is de mogelijkheid voor onbelemmerd internetgebruik niet optimaal langs vaarwegen, in havens, op binnenvaartlocaties en in andere dunbevolkte gebieden. Het bureau stelt dat de behoefte aan betaalbaar, voldoende en stabiel internet stelselmatig groter is dan het werkelijke aanbod dat mobiele netwerkoperators weten te realiseren langs vaarwegen en op binnenvaartlocaties.

De activiteiten van 4COM en BND versterken elkaar. Expertise in nautische telecommunicatie en een omvangrijk WiFi-netwerk voor de binnenvaart komen in de samenwerking bij elkaar. Er zijn voortdurend ontwikkelingen op het gebied van draadloze technieken, zoals snellere WiFi en 5G. BND en 4COM volgen deze ontwikkelingen op de voet, zodat beide partners aan binnenvaartondernemers steeds het beste kunnen bieden van wat voorhanden is.

De samenwerking zal onder meer gestalte krijgen in diverse acties en in ondersteuning van Binnenvaartnet-abonnees. Vanaf 1 januari 2017 is het combinatieaanbod van 4COM en BND verkrijgbaar. (DvdM)