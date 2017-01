Vliegende boten bij strijd om snelste zeiljacht

Studenten van de Technische Universiteit Delft en Rotterdam Mainport University (RMU) gaan vrijdag 20 januari met elkaar de jaarlijkse strijd aan. In het Binnenvaartbassin van MARIN zal worden uitgemaakt wie het snelst varende zeilschip van Nederland heeft ontworpen en gebouwd.

De studenten van de TU Delft en RMU volgen de minor-opleiding Zeiljachten en moeten daarvoor een zeilschip ontwerpen en bouwen. Nadat in het eerste kwartaal van het collegejaar de theoretische basis wordt gelegd, moeten de studenten in het tweede kwartaal in teams aan de slag om de theorie ook in de praktijk te brengen.

Op 20 januari presenteren zij hun zeilschip bij MARIN en doen ze mee aan een spectaculaire zeilwedstrijd. De zeilschepen zullen worden beoordeeld op snelheid, keersnelheid en innovatie. De studenten worden aangesproken op verschillende talenten. Kennis en creativiteit zijn nodig om van een theoretisch ontwerp te komen tot een watervlug presterend model.

Hydrofoils

Met ‘foilende' monohulls in de Vendée Globe en vliegende catamarans tijdens de America's Cup, zijn hydrofoils niet meer weg te denken uit de zeilsport. Vliegen met multihulls is het doel van de strijd in het Binnenvaartbassin. Het ontwerp moet dit jaar uit minimaal drie rompen bestaan en de ontwerpeisen dwingen om ten minste vijf ‘foils' (vleugels) onder de boot te monteren. Om de studenten maximaal uit te dagen te gaan vliegen, is ook de wedstrijdbaan aangepast. Twee ruimewindse wedstrijden compenseren het kruisrak. Maar hoeveel zeiloppervlak durven de studenten in te zetten? Kortom, de uitdaging is weer groot!

Alle ontwerpeisen zijn terug te vinden op www.marin.nl/zeilwedstrijd. Dit evenement zal plaatsvinden bij MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) in Wageningen. MARIN is wereldwijd een belangrijk onderzoekscentrum voor de maritieme branche en beschikt over een groot aantal faciliteiten voor onder meer het op schaal testen van scheepsmodellen. Het omzetten van hydrodynamische en nautische technologie naar innovatieve producten voor de maritieme sector is de succesfactor van MARIN. Met deze wedstrijd wil MARIN studenten de kans geven eigen ideeën te laten uitgroeien tot een nautisch succes. (DvdM)