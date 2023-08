Opkomst schaduwvloot geeft scheepsslopers het nakijken

De groei van de zogeheten schaduwvloot van tankers die ondanks de boycot Russische olie vervoeren, heeft ervoor gezorgd dat scheepssloperijen nauwelijks nog tankers krijgen aangeboden. Volgens makelaar Clarkson Hellas Platou is in de eerste zeven maanden van dit jaar geen enkele VLCC, Aframax- of Suezmax-tanker voor sloop aangeboden.

Oudere tankers varen water dun met Russische olie

Zoiets is sinds 1970 niet voorgekomen. De schaduwvloot zou intussen zijn gegroeid tot ruim 600 schepen, 10% van alle tankers die over de wereldzeeën varen.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) maakt zich al tijden zorgen over de groeiende schaduwvloot. Er heeft op grote schaal ship to ship-overslag plaats op volle zee om de herkomst van de olie te camoufleren. De schepen varen onder vlaggen van Panama, de Marshall-eilanden, Liberia, Malta en Rusland en zijn in de meeste gevallen meer dan 15 jaar oud.

Omdat ze zo goedkoop mogelijk worden geëxploiteerd, ontbreekt het volgens de IMO aan noodzakelijk onderhoud, ook van de installaties die bij het overpompen van de olie op volle zee worden gebruikt. Bovendien beschikken de tankers niet over oliebestrijdingsmiddelen in geval van een morsing in zee. Volgens de IMO is het een kwestie van tijd voordat er ernstige ongelukken mee gebeuren. Omdat de schepen stelselmatig hun AIS uitschakelen en de operaties buiten de scheepvaartroutes plaatshebben, zijn die moeilijk in kaart te brengen.

Enorme groei

De schaduwvloot is in 2022 en begin 2023 enorm gegroeid toen Indiase, Chinese en Arabische bestaande of voor dit doel opgerichte bedrijven op grote schaal oude tankers opkochten. De schepen in de vloot zijn 13 tot 19 jaar oud. Werden er volgens de NGO Shipbreaking Platform in 2021 wereldwijd nog ruim 100 olietankers voor de sloop aangeboden, in 2022 daalde dat aantal naar 45. Tientallen schepen werden ondergebracht bij bedrijven als Gatik Ship Management in Mumbai.

De ontwikkelingen van dat bedrijf gedurende de laatste twee jaar is bizar. In 2022 had het twee chemicaliëntankers in de vaart toen het er in hoog tempo zeker 56 olietankers bij kocht. Op het hoogtepunt had de Gatik-vloot een waarde van 1,6 miljard dollar. Tussen maart 2022 en mei 2023 verscheepte het bedrijf 83 miljoen vaten Russische olie en olieproducten naar India.

Verweven met Rosneft

Dat trok uiteraard de aandacht en al snel werd verwevenheid met de Russische staatsoliemaatschappij Rosneft aangetoond. Dat bedrijf zou een deel van de enorme scheepsfinanciering voor haar rekening hebben genomen.

Vanaf mei 2022 kwamen de schepen die tussen Rusland en India voeren in het vizier van Port State Control in diverse Europese landen. Ook vakbonden lieten van zich horen en riepen hun leden op, de schepen niet te lossen. Die gaven daar gehoor aan en in mei 2022 moest de Sunny Liger onverrichter zake Amsterdam verlaten. Op grond van de zware verdenkingen tegen Gatik besloot Lloyd’s Register dit jaar 21 schepen van haar lijst te schrappen en dus niet meer te inspecteren en certificeren. Ook de Amerikaanse verzekeraar trok zijn handen af van Gatik. Toen vlaggenstaat St Kitts en Nevis haar vlag van nog eens 36 schepen afhaalde, was dat voor Gatik het startsein voor een verkoopactie.

Snelle eigendomswisseling

Net zo snel als ze werden gekocht, werden ze ook weer van de hand gedaan. Niet voor de sloop, maar om voor een andere eigenaar en onder een andere vlag olie alsnog naar India te brengen. Olie die, na raffinage in India, als diesel en vliegtuigbrandstof weer vrij over de hele wereld kan worden verscheept. Momenteel zouden nog maar vier schepen op de Gatik vlootlijst staan.

Terwijl schepen uit de vlootlijst van de ene eigenaar verdwijnen. Duiken ze ergens anders, onder andere naam en/of vlag weer op. Zo had het Zwitserse Fractal Shipping, opgericht in 2022, binnen de kortste keren 22 tankers op de vlootlijst. Die staan er nu nog, maar volgens insiders is het aantal tot beneden de 10 gedaald.

Een ander voorbeeld is Radiating World Shipping uit de Verenigde Arabische Emiraten. Deze onderneming kocht in november vorig jaar haar eerste schip en intussen staat de teller op 18. De schepen zijn gebouwd tussen 2004 en 2007. De laatste aanwinst is de Suezmax Fast Kathy, eerder Njord, die in mei dit jaar voor 44,5 miljoen dollar werd gekocht van Frontline. Eigenaar is de Pakistaan Shahid Nazari die zegt ‘open en transparant’ te willen opereren.

Open en bloot

Veel van de nieuwe spelers kopen minder oude schepen. Dat is het effect van de strengere technische controles van Port State Control in veel havens. Ook schepen uit de schaduwvloot kunnen die havens in alle openheid aandoen, wanneer ze geraffineerde producten uit India vervoeren. Die vallen immers niet onder de sancties.

