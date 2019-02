Schuttevaer Premium Prins en Dingemanse krijgt niet meer ruimte voor mzi’s Facebook

DEN HAAG 13 februari 2019, 19:51

Mosselproducent Prins en Dingemanse moet genoegen nemen met het aangewezen perceel voor het uitzetten van mosselzaadinvanginstallaties (mzi). Het gaat om een perceel van ruim 31 hectare in het Malzwin in de Waddenzee. Volgens de Raad van State is meer ruimte niet nodig. En daarmee schaart de Raad zich achter het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.