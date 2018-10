Schuttevaer Premium Sentimentele Brexit Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 6 oktober 2018, 08:00

Britse vissers stemden in 2016 massaal voor vertrek uit de Europese Unie (EU). Ze wijten de inkrimping van hun vloot in de jaren ‘80 vooral aan buitenlandse concurrentie. Maar dat is niet op feiten gebaseerd. En er is verdeeldheid, want de Schotten willen in de EU blijven. Met nog een krap halfjaar voor de Brexit, lijkt het nog alle kanten uit te kunnen gaan.