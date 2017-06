Schuttevaer Premium ‘Veiling Urk kan aanvoer discards straks niet aan' Facebook

Twitter

Urk 22 juni 2017, 11:00

‘Als alle ondermaatse vis straks aan land moet worden gebracht kan Urk dat niet aan', zegt directeur Teun Visser van Visveiling Urk. ‘Investeren in een verwerkingsfabriek is geen optie. Kost teveel en is zinloos zolang er nog veel onduidelijkheid bestaat over de aanlandplicht.'