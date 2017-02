Schuttevaer Premium Luyt ontvangt order voor twee garnalenkotters Facebook

DEN OEVER 17 februari 2017, 10:00

Voor de tweede keer in korte tijd kon de vlag uit bij de hoofdvestiging van de Luyt Groep in Den Oever. Opnieuw is een order geboekt voor de bouw van twee vissersschepen. Deze keer gaat het om twee identieke garnalenkotters voor lokale visserijbedrijven.