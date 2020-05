Schuttevaer Premium Nieuwe PD-105 Turma Nova half juni in de vaart Facebook

Twitter

STELLENDAM 11 mei 2020, 07:46

Half november 2019 arriveerde het casco van de twinrigger/flyshooter PD-105 Turma Nova bij Maaskant Shipyards in Stellendam. Om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen, trof Maaskant in maart reeds maatregelen door een 2-ploegendienst in te voeren. Daardoor is de vertraging tot een minimum beperkt gebleven. Deze maand zullen de laatste puntjes op de i gezet worden.