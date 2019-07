Schuttevaer Premium VisNed stomverbaasd over quotumverlagingen 2020 Facebook

Urk 12 juli 2019, 11:51

De vangstquota voor de belangrijkste soorten voor de Nederlandse visserij moeten omlaag. Dat is het advies van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) voor het komende jaar. De organisatie neemt jaarlijks zo’n 20 vissoorten in de Noordzee onder de loep. De Europese Visserijministers nemen het advies mee in de vaststelling van de vangstquota voor het komende jaar.