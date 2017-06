Schuttevaer Premium Zelfvarende schepen: Op een dag is het zover Facebook

DEVENTER 4 juni 2017, 21:44

Op een dag kunnen binnenvaartschepen hun eigen weg vinden over de rivieren en kanalen. Daarvan lijken de meeste binnenvaarders momenteel wel overtuigd. Maar er zal nog heel wat water door de Rijn stromen voor het echt zover is. En of ze er zelf nog mee te maken krijgen? Het is moeilijk je zoiets voor te stellen.