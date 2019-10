MAX Vandaag vaart mee in webserie ‘Denkend aan Holland’ Facebook

Vanaf maandag 21 oktober 2019 is de nieuwe serie ‘Denkend aan Holland: BINNENVAART’ te zien op MAX Vandaag en NPO Start. In de 9-delige ‘web-only’ vaart Elles de Bruin mee op drie binnenvaartschepen in Nederland, België en Duitsland.

Met het schip Sica vaart Elles van Den Haag naar Amsterdam. Met de Sjouwer van Germersheim naar Antwerpen en met de Martinique van Rotterdam naar Hengelo. De webserie BINNENVAART geeft een beeld van de binnenvaart als beroep, de prachtige natuur en de gasten en bewoners aan boord.

Beroepsvaart

In de serie, die het best te omschrijven is als een mix van reality- en slow-tv, veel prachtige droneshots van een waterrijk landschap. De kijker krijgt toegang tot de wereld van de beroepsvaart. De schippers, gezinnen en andere meevarenden vertellen hun verhaal en laten zien hoe het is om letterlijk altijd onderweg te zijn. (DvdM)