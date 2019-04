Schuttevaer Premium Milieuwinst per schip aantoonbaar + video's Facebook

‘Eindelijk kunnen we bewijzen hoe schoon we varen’, zegt een schipper in een video op de ‘mid-term conference’ van het project Clinsh in Brussel. ‘Meten aan de pijp’ kwam binnen het Nederlandse project Green Deal Cobald niet van de grond, maar Europees zijn er nu meetresultaten van 35 schepen. Daarmee is aantoonbaar hoe ze hun roet- en NOx-uitstoot minimaliseren.