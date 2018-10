Ingezonden: ‘Geen enkele subsidie voor nieuwste Zulu's' Facebook

De nieuwste Zulu-schepen, die vanaf 2021 zelfstandig zullen varen, doen dat zonder overheidssubsidie. Bestuurder Antoon Van Coillie van exploitant Blue Line Logistics verweert zich in een ingezonden brief aan Schuttevaer tegen beweringen van online lezers.

Door Antoon Van Coillie, bestuurder Blue Line Logistics

Naar aanleiding van het artikel ‘Zulu vaart in 2021 autonoom' in Schuttevaer van 12 oktober jl. zijn er online een aantal negatieve reacties gekomen, voornamelijk in verband met eventuele subsidies die de Zulu-schepen zouden krijgen.

Hierbij wil ik de aandacht vestigen op het feit dat Blue Line Logistics enkel subsidies bekomen heeft tot een totaal bedrag van 198.000 euro voor het aanschaffen van de kranen voor de Zulu 1 en de Zulu 2.

Deze subsidie werd verleend door Waterwegen & Zeekanaal (nu De Vlaamse waterweg) in het kader van het programma Inlanav en hiervoor heeft Blue Line Logistics ook aan een aantal verplichtingen moeten voldoen.

Daarnaast zijn alle investeringen, werkingskosten en aanloopverliezen gefinancierd zonder subsidie en gedragen met de eigen middelen ingebracht door de aandeelhouders en een beperkt ontleend bedrag (+/- 25%).

Met andere woorden: de Zulu 3 en Zulu 4 genieten geen enkele subsidie! Dit staat in schril contrast met andere programma's, waar tot 50% van de investering gefinancierd wordt door de overheid.

Intussen opereren we nu meer dan drie jaar en breiden we onze vloot uit gezien de vraag die we krijgen naar onze dienstverlening.

Wat het volgen van de vaarvoorschriften betreft: Blue Line Logistics geniet geen voordeel regime ten opzichte van andere schepen. Onze schepen en hun werking voldoen aan de gestelde eisen zoals met alle andere schepen.

Wij kunnen gerust kritiek verdragen als deze gestoeld is op feiten en verschillende visies, maar vermits de gelezen kritiek op foute feiten gebaseerd is, wensen we u de juiste feiten te geven.

Hopende u hiermede ingelicht te hebben.

Antoon Van Coillie

Bestuurder Blue Line Logistics