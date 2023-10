Octo Coupling genomineerd voor Heavy Lift Award

Hijstechniek

Als het aan Fastro in het Noord-Hollandse De Goorn ligt, gaat de Octo Coupling, het koppelstuk voor High Performance Softslings waarmee zware buizen zoals monopiles worden gehesen, de markt stormenderhand veroveren. De nominatie voor de Heavy Lift Award 2023 van het toonaangevende blad Heavy Lift & Project Forwarding International (HLPFI) is een teken dat Fastro goed bezig is op de internationale markt.