Als het werkt: gevaarlijke multimeter

Dan werkt het zo

Denk niet dat het hier gaat om een inferieure, in een onduidelijk land gefabriceerde multimeter die je maar beter niet kunt aanschaffen. Het is gewoon zo, dat elke multimeter gevaarlijk is bij onoordeelkundig gebruik. Wat dat betreft is er een groot verschil met een meter die alleen volts meet. Die kan redelijk risicoloos worden gebruikt. Maar bij een multimeter gaat het gegarandeerd mis, als je niet precies weet wat je doet.