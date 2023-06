‘Er blijven te weinig kleine schepen over’

Kielzog

Schipper Hugo van Aalderen (64) maakt zich zorgen over de kleine schepen. Zelf vaart hij sinds 2015 in zijn eentje op de Solent en verdient daarmee een prima een boterham. Zeker 2021 en 2022 waren topjaren. Er is volgens hem werk genoeg voor zijn tonnenmaat. Maar wat als zijn Deutz van 290 pk niet meer kan worden gerepareerd?